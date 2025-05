Live Festa Scudetto, squadra arrivata in aliscafo: grande folla sul lungomare

14.37 - Si è completato l'attracco dell'aliscafo.

14.30 - L'aliscafo con a bordo i campioni d'Italia del Napoli è arrivato al molo Luise.

14.27 - Ci siamo, manca davvero poco, si accendono i motori dei pullman scoperti.

14.15 - Dj, fotografi e cameraman Rai sono già presenti sui bus scoperti. Si attende l'arrivo della squadra via mare.

14.00 - La squadra è salpata su un aliscafo dal molto Pisacane in direzione del molo Luise. A bordo presenti anche il presidente Aurelio De Laurentiis e il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi.

13.30 - La Protezione Civile inizia la distribuzione di agenti sul lungomare, inizia a formarsi un cordone sul lato destro dove passerà pullman.

13.10 - Iniziano prove audio/casse sui due pullman. Tra le canzoni della soundtrack inserita sui bus il brano Pedro di Raffaele Carrà, ormai vero tormentone del quarto scudetto azzurro.

12.45 - Pronti i bus scoperti, personalizzati con il claim "Ag4in" scelto dal Napoli per la conquista del quarto Scudetto.

12.15 - E' già quasi pieno il lungomare dopo l'apertura dei varchi. Atmosfera incredibile a oltre due ore dall'arrivo dei Campioni d'Italia

12.00 - Aperti i varchi con i tifosi che prendono i primi posti per poter essere vicini ai propri beniamini al passaggio dei due bus, uno che ospiterà la squadra ed un'altra con società, allenatore ed i vari staff.

11.30 - Già da ore si registrano lunghe file ai varchi di accesso al lungomare transennato per l’evento. Migliaia di tifosi stanno affluendo verso Piazza Vittoria, dove dalle 15 è prevista la sfilata dei bus scoperti con a bordo i giocatori azzurri. Il dispositivo di sicurezza è imponente, con oltre mille uomini tra forze dell’ordine e steward, ma il flusso di persone ha rallentato l’ingresso nelle aree sorvegliate, creando attese per i tifosi. Nonostante qualche disagio, l’atmosfera resta carica di entusiasmo. Tantissimi tifosi, famiglie con bambini, bandiere e cori e maglie azzurre.

Quella di oggi sarà un'altra giornata da ricordare per i tifosi del Napoli. Molto probabilmente da film. Il Napoli Campione d'Italia alle 15 da un aliscafo sbarcherà al Molo Luise per poi sfilare su due bus scoperti (uno per la squadra ed uno per dirigenti e tutti i vari staff), attesi da non più di 200mila persone, come previsto dal minuzioso piano studiato dalle istituzioni con gli immancabili maxi-schermi (ben 4) per distribuire la folla (anche per questo s'è scelto un giorno lavorativo e non la domenica). In serata poi la festa proseguirà, in maniera privata, con quella privacy mancata in questi giorni con le immagini virali sui social. Domani, infine, il gruppo si trasferirà a Roma dove sarà ricevuto in Vaticano da Papa Leone XIV, come annunciato da De Laurentiis che intanto ad Ischia prova a capire i margini verso l'incontro decisivo con Antonio Conte.

Buongiorno lettori di Tuttonapoli.net e benvenuti al live testuale della festa Scudetto che prosegue e quest'oggi vedrà la parata dei Campioni d'Italia!