Fiorentina, Italiano: "Napoli non è occasione persa, ma la città dove ho vinto 4 volte su 5"

L'allenatore della Fiorentina Vincenzo Italiano si è concesso a La Stampa

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

L'allenatore della Fiorentina Vincenzo Italiano si è concesso a La Stampa: "Abbiamo perso 4-0 a San Siro contro l'Inter. Quel giorno abbiamo sbagliato approccio, conduzione della partita. Abbiamo analizzato nei dettagli quanto accaduto, sarà un caso ma da allora non si è più perso. Cosa che ricapiterà, ovvio, ma non credo per colpa degli stessi errori".

Il tecnico dei viola ha in testa quali sono gli obiettivi da raggiungere da qui a fine stagione: "Arriviamo da due finali perse, ora siamo in gara ovunque e dovremo scegliere. Vorrei migliorare il 7°-8° posto dello scorso anno. Vincere a Napoli ci ha dato una convinzione importante. Napoli un'occasione persa per me? No, lo stadio dove ho vinto 4 volte su 5".