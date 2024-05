Fiorentina-Napoli, prepartita: le formazioni ufficiali

Premi F5 da pc o aggiorna la pagina da smartphone per seguire il live

19.35 - Le formazioni ufficiali

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Dodo, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Arthur, Bonaventura; Nico Gonzalez, Beltran, Kouamé; Nzola. All. Italiano

NAPOLI (4-3-3): Meret; Mazzocchi, Rrahmani, Ostigard, Olivera; Cajuste, Lobotka, Anguissa; Politano, Simeone, Kvrataskhelia. All. Calzona

Gli uomini più attesi. Matteo Politano ha nella Fiorentina una delle sue prede preferite: contro i viola in Serie A ha segnato quattro gol, ha fatto meglio solo contro Milan e Genoa (cinque). Antonin Barak ha partecipato a quattro delle ultime cinque reti della sua squadra in campionato (un gol e tre assist).

Statistiche. Il Napoli ha perso solo una delle ultime 14 trasferte contro la Fiorentina in Serie A (7 vittorie e 6 pareggi). I viola hanno negli azzurri una delle vittime preferite nella storia: contro di loro hanno trovato 55 successi, meglio solo contro il Bologna (57). I partenopei ha subito almeno un gol nelle ultime 15 gare di Serie A, solo una volta hanno fatto peggio: nella stagione 1997/98 quando non trovarono il clean sheet per ben 17 match consecutivi. La squadra allenata da Calzona è la terza peggiore del campionato per reti subite di testa, mentre quella di Italiano è seconda solo al Bayern Monaco per gol segnati di testa, considerando i maggiori cinque campionati europei

Occhio al giallo. Dopo la Fiorentina, per il Napoli arriverà il Lecce. Pasquale Mazzocchi e Stanislav Lobotka (più Osimhen che però non è convocato) sono diffidati e dunque, in caso di cartellino giallo stasera salterebbero la successiva sfida casalinga, l'ultima partita della stagione, contro la formazione allenata da Luca Gotti.

Sponda Fiorentina, mister Vincenzo Italiano avrà tutta la rosa a disposizione tranne Sottil ai box. Tra i pali ci sarà Terracciano, sulle corsie laterali Dodo e Biraghi mentre al centro Milenkovic è in vantaggio su Ranieri per fare coppia con Martinez Quarta. In cabina di regia pronti Bonaventura e Arthur (in pole su Mandragora). Oltre Nico Gonzalez e Beltran è ballottaggio tra Kouamé e Ikoné per completare la linea dei trequartisti, che agirà alle spalle di Belotti.

Per il Napoli, non ha grossi dubbi di formazione Francesco Calzona, che dovrà rinunciare agli infortunati Osimhen, Zielinski, Mario Rui e Gollini. Dunque Meret in porta, linea di difesa composta da Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus e Olivera; a centrocampo ci sarà ancora una volta Cajuste con Lobotka e Anguissa, dalla panchina Traoré. In avanti Raspadori più di Simeone, quindi Kvaratskhelia e Politano a completare il tridente.

Questa sera alle ore 20:45 il Napoli sarà ospite della Fiorentina allo stadio Artemio Franchi, uno scontro diretto tra le due pretendenti al posto per l'Europa Conference League. È l'ultima chiamata per Calzona e i suoi per salvare il salvabile di questa stagione, i viola presidiano l'ottavo posto a +2 sugli azzurri e con una partita in meno: sarà obbligatorio vincere per sperare di qualificarsi per il 15esimo anno consecutivo in una competizione europea.

Amici di Tuttonapoli, buon pomeriggio e benvenuti nella diretta testuale di Fiorentina-NapolI!