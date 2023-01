Flop attacco in casa dell'Inter: zero gol nelle ultime cinque trasferte su sei

Tabù Milano e tabù Meazza sponda nerazzurra per il Napoli che quando gioca in casa dei nerazzurri fa sempre fatica anche a segnare

© foto di www.imagephotoagency.it

Tabù Milano e tabù Meazza sponda nerazzurra per il Napoli che quando gioca in casa dei nerazzurri fa sempre fatica anche a segnare. Come ricorda una statistica Opta, infatti, il Napoli non è andato a segno in cinque delle ultime sei trasferte di Serie A contro l’Inter. Andò benino solo lo scorso anno quando finì 3-2, per il resto sempre zero gol dal 2017 ad oggi.