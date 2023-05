FOCUS - Chi critica il Napoli ed elogia la Salernitana che partita ha visto? Tutti i dati incredibili di un 1-1 casuale

Finita 1-1? Ed allora "la Salernitana ha meritato il pareggio", come se il calcio fosse una scienza esatta o meritocratico

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Finita 1-1? Ed allora "la Salernitana ha meritato il pareggio", come se il calcio fosse una scienza esatta o meritocratico. Il racconto della stampa sportiva, locale e nazionale, è sempre più in declino e basare i giudizi in base al risultato finale la dice lunga anche sul livello della cultura sportiva nel nostro paese. Napoli-Salernitana ne è un esempio evidente, considerando che si è giocato ad una porta, più che ad una metà campo, con la squadra di casa che non ha concretizzato più volte il raddoppio per chiuderla prima del pareggio, giunto su un'invenzione individuale al terzo pallone toccato da tutta la Salernitana nell'area del Napoli in 85 minuti.

ALMENO DUE GOL DI SCARTO - Al giorno d'oggi ci sono tutti gli strumenti per analizzare con serietà una prestazione. Perché non utilizzarli? Parlare di 24 tiri a 5 o dei soliti dati statistici ad esempio neanche basta a spiegare la differenza di pericolosità tra Napoli e Salernitana: gli xG (gol attesi che valutano la pericolosità di ogni tentativo, usati da anni dai tecnici più importanti d'Europa) ci propongono un 1.98 a 0.25 e solitamente con questo risultato c'è almeno un risultato da 2-0 a salire. Quindi merito a Dia, autore del gol della domenica, da 0,08xG, in pratica probabile meno di una volta su 10, e demerito al Napoli che come nelle ultime gare non ha concretizzato sotto porta subendo poi un solo vero tiro sull'unica sortita degli avversari (il Napoli su quella punizione da centrocampo si attendeva un pallone veloce in area vista la punta in più e le zero azioni manovrate degli avversari, perciò Juan Jesus stringe troppo e Osimhen si ritrova lateralmente).

DATI DA ANTI-CALCIO - La Salernitana pur essendo in un ottimo momento di forma è stata totalmente annullata. Al di là dei 609 passaggi completati contro 181, fanno impressione gli appena 28 i palloni giocati nella 3/4 del Napoli, quasi tutti lanci lunghi al massimo sfiorati dagli attaccanti, contro i 212 dei partenopei. Per quanto riguarda il possesso: al di là del 73% finale per il Napoli, dal 30' al 45' la Lega ha registrato 8 minuti e 27 secondi contro 11 secondi della Salernitana (foto di seguito). Un dato che è introvabile persino contro squadre di categoria inferiore. Tutto questo è servito in fase difensiva? No, perché il Napoli ha avuto comunque le sue occasioni (sprecandole). La Salernitana ha pareggiato perché il calcio è imprevedibile ed episodico, e lo amiamo per questo, ma bisogna esserne consapevoli e non partire dal risultato casuale per dare meriti a chi è stato in balìa per tutta la gara.