FOCUS - Il piano-gara di Calzona rovinato da Osimhen: le novità in costruzioni 'offuscate' dai fuorigioco

Le difficoltà della gara di Barcellona, come spesso accade in Champions, sono state sottovalutate, dando troppo peso probabilmente alle assenze rispetto alla rosa sconfinata di Xavi ed alla filosofia di gioco che in ogni caso va avanti da decenni al di là degli interpreti. Di conseguenza probabilmente s'è sottovalutata anche la prova del Napoli, capace, nonostante diversi errori e situazioni di gioco da migliorare, di rientrare in partita, farsi preferire per larghi tratti del secondo tempo sfiorando il 2-2 tra l'episodio del rigore e le occasioni da gol (non solo quella clamorosa di Lindstrom) difendendo in avanti e prendendo controllo della metà campo.

STRATEGIA - Eppure anche l'inizio gara prima dei gol non era stato così negativo, sfidando la pressione altissima del Barcellona con delle novità interessanti da parte di Calzona (rispetto all'andata in cui ci fu poco tempo e furono collezionati solo rischi e palle parse in uscita). Considerando il baricentro e la pressione asfissiante, la chiave era naturalmente la costruzione e Calzona ha presentato un Mario Rui dentro al campo, in una seconda linea (come in foto) per togliere riferimenti e costringere a delle letture il giovane fenomeno Yamal ed a catena i centrocampisti. Lo stesso, talvolta, anche a destra, riuscendo spesso ad uscire e tagliare una o due linee di pressione per giocarsi l'uno contro uno con i difensori. Spesso anche molto bene e persino con l'imbucata (semplice) direttamente di Meret (come in foto). Un modo facile per giocarsi un 4 vs 4 senza rischi e sbilanciamenti.

IL VERO PROBLEMA - A rendere inutili le tante costruzioni nei primi dieci minuti, ma poi sporadicamente per tutta la partita, il cattivo rapporto di Osimhen col fuorigioco (ma anche con banali errori tecnici nella gestione del pallone). 6 i fuorigioco del nigeriano solo nel 1° tempo. Poca abitudine? Vero, in Italia raramente (la Fiorentina, talvolta l'Atalanta e poche altre) si affronta una squadra con la linea alta come quella del Barcellona, ma il nigeriano - pur essendo più rapido e non avendo bisogno di partire anzitempo - con tutta la metà campo davanti ha spesso anticipato inutilmente il movimento finendo in fuorigioco. Situazione costruite, non piovute certo dal cielo, e vanificate quasi tutte dal nigeriano. Da quel momento in poi, anche la necessità di alzare il baricentro e rischiare di più per creare occasioni, ha portato a qualche squilibrio sfociato nella transizione del primo gol o il contro-piede del secondo gol dopo un'azione in cui il Napoli attaccava l'area a pieno organico.