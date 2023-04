FOCUS - L'assenza più pesante e come Spalletti cambierà la prima costruzione

Contro un avversario come il Milan, furioso nella pressione sui tre centrocampisti, all'andata il camerunense ha agito quasi da play aggiunto

Fonte: di Antonio Gaito

Nonostante le incredibili qualità di Kim, l'assenza più pesante per Luciano Spalletti rischia di essere quella di Anguissa. Contro un avversario come il Milan, con baricentro basso e furioso nella pressione sui tre centrocampisti, all'andata il camerunense ha agito quasi da play aggiunto, spesso giocando su una linea più bassa di quella di Lobotka (indirizzato da Spalletti a trovarsi spazio più lateralmente per mandare fuori posizione Bennacer rispetto alla gara di campionato) ed è stato dunque proprio Anguissa a giocare tanti palloni sotto pressione, alcuni molto pericolosi tra i centrali e quasi da ultimo uomo. Non senza errori, ma in una situazione critica in base alle caratteristiche e la strategia dell'avversario.