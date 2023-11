FOCUS - Non solo gol pesanti: perché Raspadori può spingere Garcia al 4-2-3-1

Approfittando dell’infortunio di Osimhen, Jack Raspadori sta trovando la tanto agognata continuità di minutaggio e rendimento.

Fonte: di Davide Baratto

Nella settimana di Jack O’ Lantern, a fare lo scherzetto è stato Jack Raspadori. La prestazione di Salerno è solo la sublimazione di un periodo di forma straripante. Approfittando dell’infortunio di Osimhen, Jack sta trovando la tanto agognata continuità di minutaggio e rendimento. Assist a Verona, gol vittoria a Berlino, col Milan il primo ed unico gol da punizione di questa Serie A e infine nel derby, col piede destro, sblocca un match che poteva complicarsi.

È il mese d’oro del gioiellino del Napoli. Giustificare anche le tante panchine di Giovanni Simeone, un signore che viaggia alla velocità di 0.7 gol p90 da quando ha messo piede a Castel Volturno (secondo solo a Osimhen). In Serie A quasi nessuno riesce a interpretare il ruolo di prima punta come fa Raspadori. Tra i pari ruolo del nostro campionato è:

1º per passaggi completati nell'ultimo terzo di campo (2.46);

2º per passaggi progressivi completati (3.77);

3º per tocchi nella trequarti avversaria (23.6);

3º per % di passaggi completati (79,7%).

Se in Italia riesce a incidere, quando calca il palcoscenico europeo il ragazzino di Bentivoglio prende tutta la scena per sé. Dal 2003/2004, è il terzo miglior calciatore (ed il primo italiano) per media gol-minuti in Champions League: una rete ogni 71.8 minuti, 5 in 10 presenze. Tre di sinistro, uno di testa e uno di destro, tutte e 5 siglate, casualità, da prima punta.

Ma quando nel post-partita di Napoli-Milan viene fatta notare la crescita esponenziale del ragazzo in quella posizione, Rudi Garcia risponde: “Può giocare in tutti i ruoli dell'attacco: trequartista, a destra, sinistra e davanti e sa fare gol e assist: lui sa giocare a calcio”. Eppure, nel ruolo di esterno Raspa ha sempre dato segni di disorientamento: prestazioni opache e solo un assist messo a referto. Il suo habitat naturale è tra la linee: riesce a dipingere calcio e legare i reparti come pochi centravanti in Italia sanno fare. Al contrario, non ha nell’uno contro uno la sua arma vincente, e quando è più defilato finisce per isolarsi dalla partita. “Il problema di Raspadori è Osimhen, e anche il 4-3-3” dirà, invero, il tecnico francese solo una settimana più tardi.

Come una piccola stella oscurata da una grande astro, Giacomo ha la sfortuna (e la fortuna) di trovare davanti a sé un fuoriclasse quale Victor Osimhen. Andando indietro di qualche pagina nel libro del calcio, si possono contemplare le sue prestazioni e giocate d’alta caratura, che lo vedono quasi sempre in una posizione di campo centrale. Dalla doppietta nello storico 1-6 di Amsterdam, alle due reti che hanno in un certo senso aperto e chiuso il ciclo Scudetto: contro Spezia prima e all’Allianz Stadium poi.

Non è solo uomo dai gol pesanti: quando è in campo, il Napoli sembra giocare meglio. Raspadori in una partita riceve quasi il doppio dei passaggi (37.5) rispetto ad Osimhen (19.7), meglio anche del Cholito che registra un dato di 29.2 p90 (vedi grafica di seguito)

Individuato il problema nel 4-3-3, o meglio, nel 4-3-3 quando si ha già un attaccante come Victor Osimhen, non è da escludere allora un assetto che veda i due in campo insieme. Compensando così anche i problemi di riempimento dell’area e del gioco aereo, ricordandosi che Raspa una situazione simile l’ha già vissuta a Sassuolo con Scamacca, quando stregò i cuori dei dirigenti del Napoli. Ma se entra Jack, chi esce? Zielinski? Difficile da ipotizzare (occhio alla situazione rinnovo). Ciò che è certo, è che al rientro del nigeriano il mister dovrà disperatamente trovare una soluzione, perché Raspadori ha bisogno di spazio, e il Napoli (di Garcia) ha bisogno di lui.