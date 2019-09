FORMAZIONI UFFICIALI - 4 cambi per Ancelotti: Maksi recupera, davanti Llorente-Mertens! Balo c'è

Il Napoli ha diramato la formazione che quest'oggi, a partire dalle 12.30, scenderà in campo al San Paolo contro il Brescia in una gara valida per la sesta giornata di Serie A. Carlo Ancelotti cambia quattro pedine rispetto alla partita persa con il Cagliari: Ospina per Meret, Ghoulam per Mario Rui, Fabian per Insigne e Llorente per Lozano. Sulla sinistra, però, dovrebbe giocare Zielinski anche se vedremo in campo. In difesa recupera Maksimovic per la posizione accanto a Manolas, Luperto resta in panchina.

NAPOLI (4-4-2): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Ghoulam; Callejon, Fabian Ruiz, Allan; Zielinski; Llorente, Mertens.

BRESCIA (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Cistana, Chanchellor, Martella; Dessena, Tonali, Bisoli; Spalek; Donnarumma, Balotelli