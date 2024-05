FORMAZIONI UFFICIALI - Calzona ne cambia due: tornano dal 1' Kvara e Juan Jesus

Sono ufficiali le formazioni di Napoli-Bologna, anticipo delle 18 della 36esima giornata di Serie A.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Sono ufficiali le formazioni di Napoli-Bologna, anticipo delle 18 della 36esima giornata di Serie A. Calzona recupera Mario Rui e Raspadori ma non li schiera tra i titolari. In difesa confermati sulle fasce Di Lorenzo e Olivera, al centro al fianco di Rrahmani torna Juan Jesus, che prende il posto di Ostigard. In mediana confermati gli uomini di Udinese, Cajuste vince ancora il ballottaggio con Traoré e gioca dal 1' con Anguissa e Lobotka. In avanti c'è il ritorno di Kvaratskhelia, completano il tridente Politano e Osimhen.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Cajuste; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Calzona.

BOLOGNA (4-3-3): Ravaglia; Posch, Lucumì, Calafiori, Kristiansen; Freuler; Urbanski, Aebischer; Ndoye, Zirkzee, Odgaard. All. Thiago Motta.