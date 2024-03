FORMAZIONI UFFICIALI - Calzona rilancia Zielinski! Due novità in difesa, davanti c'è Politano

TuttoNapoli.net

Tutto pronto al Maradona per Napoli-Torino. A poco più di un'ora dall'inizio del match, sono note le formazioni ufficiali. In casa Napoli Francesco Calzona lascia in panchina Rrahmani, recuperato ma non al meglio, e lancia Ostigard dall'inizio; a sinistra Mario Rui vince il ballottaggio con Olivera. In mediana si rivede Zielinski insieme a Lobotka e Anguissa, con Traoré che può così riposare. Davanti il tridente Politano-Osimhen-Kvaratskhelia.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Calzona

TORINO (3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Djidji, Buongiorno, Masina; Bellanova, Linetty, Gineitis, Rodriguez; Vlasic; Pellegri, Zapata. All. Paro (Juric squalificato)