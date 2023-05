FORMAZIONI UFFICIALI - Due cambi rispetto alla Salernitana: Spalletti lancia Elmas e Ndombele

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Sono ufficiali le formazioni di Udinese-Napoli, match valido per la 33esima giornata e che potrebbe consegnare l’aritmetico scudetto agli azzurri. Luciano Spalletti opera due cambi rispetto all’1-1 casalingo contro la Salernitana: Ndombele rimpiazza Zielinski e Elmas prende il posto di Lozano. Per il resto tutto confermato. Meret in porta, Di Lorenzo e Olivera sulla fasce con Rrahmani e Kim al centro della difesa. Centrocampo con Lobotka, Anguissa e Ndombele, mentre in attacco il tridente formato da Osimhen, Kvaratskhelia e Elmas.

UDINESE (3-5-1-1): Silvestri; Becao, Bijol, Perez; Ehizibue, Samardzic, Walace, Lovric, Udogie; Pereyra; Nestorovski. All. Sottil.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Olivera; Anguissa, Lobotka, Ndombele; Elmas, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Spalletti