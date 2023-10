FORMAZIONI UFFICIALI - Garcia cambia il vice-Anguissa: out Cajuste, dentro Elmas

Sono ufficiali le formazioni di Napoli-Milan, posticipo della decima giornata di Serie A.

© foto di www.imagephotoagency.it

Sono ufficiali le formazioni di Napoli-Milan, posticipo della decima giornata di Serie A. Garcia recupera Anguissa, ma lascia il camerunense in panchina pronto ad entrare all’occorrenza. Nel ruolo dell’ex Marsiglia Cajuste prende una botta nella rifinitura e gioca Elmas, con Lobotka e Zielinski che completano il pacchetto di centrocampo. In difesa Mario Rui viene preferito a Olivera e parte dal 1’. Nessuna novità in attacco, confermato il tridente Politano-Raspadori-Kvarastkhelia.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Natan, Mario Rui; Elmas, Lobotka, Zielinski; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia. All. Garcia.

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Musah, Krunic, Reijnders; Pulisic, Giroud, Leao. All. Pioli.