FORMAZIONI UFFICIALI - Garcia sorprende tutti: 4-2-3-1 senza Kvara e Zielinski, c'è Simeone con Raspadori!

Il Napoli per scavalcare il Milan al terzo posto e cancellare le tensioni dopo il deludente pareggio contro l'Union Berlino in Champions League. L'Empoli cerca un'impresa per dimenticare le due sconfitte di fila e provare a venire fuori dalla zona rossa della classifica. Al Maradona, nel lunch-match della dodicesima giornata di campionato, ci si gioca tanto.

Note le formazioni ufficiali e non mancano le sorprese, soprattutto in casa Napoli. Rudi Garcia passa al 4-2-3-1 con Raspadori e Simeone insieme, escludendo Kvaratskhelia (al quale viene preferito Elmas), Zielinski e pure Lindstrom. In difesa non c'è Natan ma Ostigard, Olivera vince il ballottaggio con Mario Rui.

Aggiornamento ore 12.10 - Rudi Garcia deve far fronte a un forfait dell'ultim'ora nel match contro l'Empoli. Il Napoli perde il suo portiere titolare: Alex Meret ha accusato un lieve affaticamento al polpaccio sinistro durante il riscaldamento e non sarà della partita, non andrà neanche in panchina. Al suo posto ci sarà il vice Pierluigi Gollini.

NAPOLI (4-2-3-1): Gollini; Di Lorenzo, Rrahmani, Ostigard, Olivera; Anguissa, Lobotka; Politano, Raspadori, Elmas, Simeone Allenatore: Rudi Garcia

EMPOLI (4-3-3): Berisha; Bereszynski, Ismajli, Luperto, Cacace; Marin, Ranocchia, Maleh; Cancellieri, Caputo, Cambiaghi Allenatore: Aurelio Andreazzoli