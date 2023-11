FORMAZIONI UFFICIALI - Il Mazzarri bis parte dal 4-3-3: Raspa e Anguissa vincono i ballottaggi

Sono ufficiali le formazioni di Atalanta-Napoli, anticipo delle 18 della 13ª giornata di Serie A.

© foto di SSCNAPOLI

Sono ufficiali le formazioni di Atalanta-Napoli, anticipo delle 18 della 13ª giornata di Serie A. Mazzarri, per il suo ritorno sulla panchina azzurra, si affida al 4-3-3. Tra i pali nonostante il recupero in extremis di Meret, spazio a Gollini. In difesa linea a quattro formata da Di Lorenzo, Rrahmani, Natan, Olivera. In mediana Anguissa vince il ballottaggio con Cajuste e gioca dal 1’ al fianco di Lobotka e Zielinski. A centro dell’attacco Raspadori viene preferito a Simeone, completano il tridente Politano e Kvaratkhelia.

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, Ederson, Koopmeiners, Bakker; Pasalic; Lookman, De Ketelaere. Allenatore: Gian Piero Gasperini.

A disposizione: Musso, Rossi, Holm, Muriel, Zortea, Ruggeri, Adopo, Hateboer, Bonfanti, Miranchuk, Scamacca.

NAPOLI (4-3-3): Gollini; Di Lorenzo, Rrahmani, Natan, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia. Allenatore: Walter Mazzarri.

A disposizione: Meret, Contini, Demme, Juan Jesus, Elmas, Osimhen, Simeone, Zerbin, Cajuste, Ostigard, Zanoli, Gaetano.