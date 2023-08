FORMAZIONI UFFICIALI - Kvara parte dalla panchina: Raspadori a sinistra nel tridente

Sono ufficiali le formazioni di Napoli-Sassuolo, match d’esordio in casa dei campioni d’Italia valido per la seconda giornata di Serie A.

© foto di www.imagephotoagency.it

Sono ufficiali le formazioni di Napoli-Sassuolo, match d’esordio in casa dei campioni d’Italia valido per la seconda giornata di Serie A. Garcia ritrova Kvaratskhelia ma lo lascia in panchina, al posto del georgiano Raspadori che completa il tridente con Osimhen e Politano. A centrocampo si riprende il posto da titolare Anguissa, che completa il terzetto con Lobotka e Zielinski. In difesa, davanti a Meret, Rrahmani e Juan Jesus; sulle fasce Di Lorenzo e Olivera.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Raspadori. All. Garcia.

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Toljan, Tressoldi, Erlic, Vina; Boloca, Lopez, Henrique; Bajrami, Pinamonti, Laurienté. All. Dionisi