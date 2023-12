FORMAZIONI UFFICIALI - Mazzarri ne cambia 9: in quattro debuttano dal 1’

Sono ufficiali le formazioni di Napoli-Frosinone, ottavo di finale di Coppa Italia.

Sono ufficiali le formazioni di Napoli-Frosinone, ottavo di finale di Coppa Italia. Mazzarri fa ricorso ad un ampio turnover a quattro giorni dalla sfida di campionato contro la Roma. In porta spazio a Gollini. In difesa Natan torna nella posizione di centrale, accanto al brasiliano gioca dal 1’ Ostigard. Sulle fasce torna titolare dopo l’infortunio Mario Rui a sinistra, con Zanoli alla prima stagionale da vice Di Lorenzo a destra. In mediana debuttano dal 1’ Demme e Gaetano, con Cajuste che completa il reparto dei tre centrocampisti. In attacco tridente inedito formato da Lindstrom, Simeone e Raspadori.

NAPOLI (4-3-3): Gollini; Zanoli, Ostigard, Natan, Mario Rui; Cajuste, Demme, Gaetano; Lindstrom, Simeone, Raspadori. All. Mazzarri.

FROSINONE (3-5-2): Cerofolini; Okoli, Monterisi, Lusuardi; Kvernadze, Bourabia, Barrenechea, Garritano, Brescianini; Cheddira, Caso. All. Di Francesco.