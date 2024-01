FORMAZIONI UFFICIALI - Mazzarri ne cambia due: Gaetano e Simeone dal 1’

Sono ufficiali le formazioni di Napoli-Salernitana, derby campano valido per la prima giornata di ritorno in Serie A.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Sono ufficiali le formazioni di Napoli-Salernitana, derby campano valido per la prima giornata di ritorno in Serie A. Mazzarri conferma il 4-3-3 e la difesa schierata a Torino. La linea a quattro davanti a Gollini è formata da Di Lorenzo e Mario Rui sulle fasce e Rrahmani-Juan Jesus coppia centrale. Sorpresa in mediana dove Zielinski non giocherà per un affaticamento muscolare dell'ultim'ora, chance dal 1’ per Gaetano. A completare il centrocampo ci sono Cajuste e Lobotka. In attacco Simeone vince il ballottaggio con Raspadori, ai lati del Cholito confermati Politano e Kvaratskhelia.

NAPOLI (4-3-3): Gollini; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Cajuste, Lobotka, Gaetano; Politano, Simeone, Kvaratskhelia. All. Mazzarri.

SALERNITANA (3-5-2): Ochoa; Lovato, Fazio, Gyomber; Legowski, Salomon, Bradaric, Martegani; Candreva, Tchaouna, Simy . All. F.Inzaghi.