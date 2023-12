FORMAZIONI UFFICIALI - Mazzarri sceglie gli stessi 11 di Torino: il Pallone d’Oro Osimhen dal 1’

Sono ufficiali le formazioni di Napoli-Sporting Braga, match valevole per l’ultima giornata del Gruppo C di Champions League.

Sono ufficiali le formazioni di Napoli-Sporting Braga, match valevole per l’ultima giornata del Gruppo C di Champions League. Nessuna novità da parte di Walter Mazzarri, che conferma gli stessi undici schierati a Torino contro la Juventus. Ci sarà, dunque, anche il neo Pallone d’Oro d’Africa Victor Osimhen, tornato dal Marocco a meno di 24 ore dal match. Confermato nel ruolo di terzino sinistro Natan, con Juan Jesus al centro della difesa in coppia con Rrahmani.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Natan; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Mazzarri.

BRAGA (4-2-3-1): Matheus; Gomez, Fonte, Saatci, Borja; Moutinho, Pizzi; Bruma, Zalazar, Horta; Banza. All. Arthur Jorge.