FORMAZIONI UFFICIALI - Mazzarri torna al 4-3-3! Simeone centravanti, riecco Anguissa

Dopo esser passato al 3-4-2-1 nelle ultime partite, oggi contro l'Hellas Verona il Napoli - chiamato a ritrovare il successo in campionato - torna al modulo dello Scudetto. Walter Mazzarri schiera i suoi uomini con il 4-3-3: nel ruolo di centravanti c'è Simeone, preferito a Raspadori, con Politano e Kvaratskhelia ai suoi lati. In difesa Di Lorenzo torna a fare il terzino puro, con Mario Rui dall'altro lato e Juan Jesus che vince il ballottaggio con Ostigard (Natan è rientrato, ma va in panchina). In mediana, vista l'assenza dell'affaticato Zielinski, c'è Cajuste insieme a Lobotka e al rientrante Anguissa.

Dall'altro lato l'Hellas Verona, completamente rivoluzionato dal mercato di gennaio, sarà proposto con un 4-2-3-1. Seconda da titolare per Noslin come prima punta, alle sue spalle Lazovic la spunta su Tavsan per completare la trequarti insieme a Suslov e Folorunsho. In difesa Coppola vince il ballottaggio con Magnani. Di seguito le formazioni ufficiali.

NAPOLI (4-3-3): Gollini; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Cajuste; Politano, Simeone, Kvaratskhelia

HELLAS VERONA (4-2-3-1): Montipò; Tchatchoua, Coppola, Dawidowicz, Cabal; Serdar, Duda; Lazovic, Suslov, Folorunsho; Noslin