FORMAZIONI UFFICIALI - Nessuna sorpresa: Spalletti si affida ai titolarissimi

Sono ufficiali le formazioni del derby campano tra Napoli e Salernitana. Nessuna sorpresa di formazione da parte di Spalletti che schiera i titolarissimi per la gara che potrebbe assegnare il terzo scudetto al Napoli. Tra i pali Meret, linea difensiva composta da Rrahmani e Kim al centro, Di Lorenzo e Olivera sulle fasce. In mediana Lobokta in cabina di regia con Anguissa e Zielinski ai lati. Tridente con Lozano e Kvaratskhelia ai lati di Osimhen.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Spalletti.

SALERNITANA (3-4-2-1): Ochoa; Daniliuc, Gyomber, Pirola; Mazzocchi, Vilhena, Coulibaly, Bradaric; Kastanos, Candreva; Dia. All. Paulo Sousa.