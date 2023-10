FORMAZIONI UFFICIALI - Niente turnover prima della sosta: nessun cambio per Garcia

Sono ufficiali le formazioni di Napoli-Fiorentina, posticipo dell’ottava giornata di Serie A.

Sono ufficiali le formazioni di Napoli-Fiorentina, posticipo dell’ottava giornata di Serie A. Garcia non cambia gli undici prima della sosta. Davanti a Meret la linea a quattro è formata da Di Lorenzo, Ostigard, Natan e Olivera. In mediana nessuna novità: giocano Anguissa, Lobotka e Zielinski. In attacco Politano, tra i più in forma, parte dal 1’ insieme a Osimhen e Kvaratskelia. Qualche novità dell’ultim’ora nei viola: il grande assente è Nico Gonzalez, che parte dalla panchina in favore di Ikone. Davanti c’è Nzola e non Beltran.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Natan, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Garcia.

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Quarta, Parisi; Arthur, Duncan; Ikone, Bonaventura, Brekalo; Nzola. All. Italiano.