FORMAZIONI UFFICIALI - Prove per Frosinone: ci sono Osimhen e Zielu! Raspa esterno, out Natan

© foto di www.imagephotoagency.it

Ultima amichevole pre-campionato per il Napoli, in campo alle 18:30 nel test che chiude il ritiro di Castel di Sangro contro l'Apollon Limassol. Sono state rese note le formazioni ufficiali della partita. Rudi Garcia fa le prove generali in vista del debutto in campionato contro il Frosinone: in attacco c'è Osimhen, con Raspadori e Kvaratskhelia ai lati. A centrocampo spazio a Zielinski insieme a Elmas e Lobotka. In difesa Juan Jesus la spunta su Ostigard.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Elmas, Lobotka, Zielinski; Raspadori, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Garcia.

A disposizione: Gollini, Contini, Zanoli, Natan, Ostigard, Mario Rui, Obaretin, Cajuste, Demme, Russo, Saco, Politano, Lozano, Zerbin, Simeone.

APOLLON LIMASSOL: Antosch; Drikwa, Peybernes, Skjelvik, Ekpolo, Chambos, Coll, Jurceviv, Abdurahimi, Valbuena, Diguiny