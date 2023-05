FORMAZIONI UFFICIALI - Rivoluzione Spalletti per la festa: Gollini, Ostigard e Demme dal 1'

Sono ufficiali le formazioni di Napoli-Fiorentina, match delle 18 valido per la 34ª giornata di Serie A.

Sono ufficiali le formazioni di Napoli-Fiorentina, match delle 18 valido per la 34ª giornata di Serie A. Per la prima gara dopo la matematica conquista dello Scudetto Spalletti dà spazio a tante riserve. In porta spazio a Gollini, in difesa: Ostigard e Kim al centro con Di Lorenzo e Olivera sulle fasce. A centrocampo torna dal 1’ Demme al centro, ai lati Anguissa e a sorpresa Raspadori. In attacco Lozano vince il ballottaggio e gioca nel tridente con Osimhen ed Elmas.

NAPOLI (4-3-3): Gollini; Di Lorenzo, Ostigard, Kim, Olivera; Anguissa, Demme, Raspadori; Lozano, Osimhen, Elmas. All. Spalletti.

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Dodo, Milenkovic, Igor, Terzic; Amrabat, Duncan; Gonzalez, Bonaventura, Sottil; Jovic. All. Italiano.