FORMAZIONI UFFICIALI - Scelte confermate: tridente Politano-Simeone-Kvara. Pioli torna a 4 dietro

Sono ufficiali le formazioni del posticipo della 28ª giornata di Serie A tra Napoli e Milan. Confermate le scelte della vigilia, con Spalletti che sceglie Simeone al posto dell’infortunato Osimhen. Nel tridente insieme al Cholito e Kvaratskhelia, Politano vince il ballottaggio con Lozano e gioca dal 1’. Per il resto solito undici, con Meret in porta. In difesa linea a quattro formata da Di Lorenzo, Rrahmani, Kim e Mario Rui. A centrocampo Lobotka al centro, con ai lati Anguissa e Zielinski. Nel Milan, vista l’indisponibilità di Kalulu, Pioli torna alla difesa a quattro composta da Calabria, Kjaer, Tomori e Theo Hernandez.