FORMAZIONI UFFICIALI - Scelti Olivera-Lozano, riecco Kim-Anguissa e sorpresa Ndombele! Allegri col 3-5-2

Ufficiali le scelte di formazione di Spalletti per la sfida contro la Juventus. Saranno Olivera e Lozano a sostituire gli infortunati Mario Rui e Politano

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Ufficiali le scelte di formazione di Spalletti per la sfida contro la Juventus. Saranno Olivera e Lozano a sostituire gli infortunati Mario Rui e Politano. In difesa c'è Juan Jesus che fa coppia con Kim. Per il resto confermata la squadra che ha pareggiato col Milan ma col rientro tra i titolari di Kim e Anguissa che in Champions erano squalificati e con la sorpresa Ndombele che prende il posto di Zielinski. Ecco le formazioni:

JUVE (3-5-2): Szczesny; Gatti, Rugani, Danilo; Cuadrado, Miretti, Locatelli, Rabiot, Kostic; Soulé, Milik. All. Allegri.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Juan Jesus, Kim, Olivera; Anguissa, Lobotka, Ndombele; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Spalletti.