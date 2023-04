FORMAZIONI UFFICIALI - Sorpresa in attacco: Raspadori parte dalla panchina

Sono ufficiali le formazioni di Milan-Napoli, quarto d’andata di Champions League.

Sono ufficiali le formazioni di Milan-Napoli, quarto d’andata di Champions League. Spalletti scioglie gli ultimi dubbi sul minutaggio di Raspadori e lascia in panchina l’ex Sassuolo, schierando Elmas falso nove, completano il reparto Lozano e Kvaratskhelia. In mediana torna Zielinski con Lobotka e Anguissa. In difesa, davanti a Maret, Rrahmani e Kim, sulle fasce Di Lorenzo e Mario Rui che vince il ballottaggio con Olivera.