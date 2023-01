FORMAZIONI UFFICIALI - Spalletti ne cambia 3: Elmas dal 1' per Zielinski

Sono ufficiali le formazioni di Sampdoria-Napoli, match delle 18 valido per la 17ª giornata di Serie A.

Sono ufficiali le formazioni di Sampdoria-Napoli, match delle 18 valido per la 17ª giornata di Serie A. Spalletti opera diversi cambi rispetto alla trasferta persa a Milano. In difesa, davanti a Meret, ci sono Di Lorenzo e Mario Rui sulle fasce, Kim e Juan Jesus al centro. A centrocampo Elmas prende il posto di Zielinski, confermati Lobotka e Anguissa. In attacco stesso tridente di San Siro con Politano, Osimhen e Kvaratskhelia.