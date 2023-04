FORMAZIONI UFFICIALI - Spalletti ne cambia 5: Demme dal 1’, tridente inedito

Sono ufficiali le formazioni di Napoli-Verona, anticipo delle 18 valido per la 30ª giornata di Serie A.

Sono ufficiali le formazioni di Napoli-Verona, anticipo delle 18 valido per la 30ª giornata di Serie A. Spalletti ricorre al turnover in vista del ritorno dei quarti di finale di Champions contro il Milan di martedì. In porta confermato Meret, linea a quattro difensiva formata da Di Lorenzo, Kim, Juan Jesus e Olivera. In mediana esordio dal 1’ stagionale per Demme, ai lati Anguissa ed Elmas. Tridente inedito: giocano sia Politano, a destra, che Lozano, a sinistra, al centro Raspadori.