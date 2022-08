FORMAZIONI UFFICIALI – Spalletti passa al 4-2-3-1: esordio dal 1’ per Raspadori, Ndombele e due difensori

Sono ufficiali le formazioni di Napoli-Lecce match delle 20.45 valido per la quarta giornata di Serie A.

Sono ufficiali le formazioni di Napoli-Lecce match delle 20.45 valido per la quarta giornata di Serie A. Mini turnover per Spalletti in vista del doppio impegno con Lazio e Liverpool e passaggio al 4-2-3-1. In porta confermato Meret, mentre in difesa fanno l’esordio dal primo minuto Ostigard al centro e Mathias Olivera sulla fascia sinistra. In mediana Anguissa e Ndombele, mentre sulla trequarti fa il suo esordio al Maradona Raspadori, completano il pacchetto dietro a Osimhen Politano a destra ed Elmas a sinistra.

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Minjae, Olivera; Anguissa, Ndombele; Politano, Raspadori, Elmas; Osimhen. All. Spalletti.

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Tuia, Baschirotto, Pezzella; Gonzalez, Hjulmand, Askildsen; Strefezza, Ceesay, Di Francesco. All. Baroni.