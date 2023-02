FORMAZIONI UFFICIALI - Spalletti sorprende tutti: un solo cambio rispetto a Francoforte

Ufficiali le scelte di Spalletti per la sfida contro l'Empoli. Appena un cambio rispetto a martedì

Ufficiali le scelte di Spalletti per la sfida contro l'Empoli in programma alle ore 18. Appena un cambio rispetto a martedì ovvero Mario Rui a sinistra al posto di Olivera. Per il resto confermati tutti anche Lozano e Zielinski a centrocampo, conferma ulteriore del fatto che in campionato non esiste turnover. Ecco le formazioni ufficiali:

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Ebuehi, Luperto, Ismajli, Parisi; Marin, Henderson, Haas; Baldanzi; Satriano, Piccoli.

NAPOLI (4-3-3): Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Minjae, Mario Rui, Anguissa, Lobotka, Zielinski, Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia.