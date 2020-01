FORMAZIONI UFFICIALI – Torna Meret, Fabian la spunta su Lobotka. Sarri rischia il 4-3-3

Diramate le formazioni ufficiali di Napoli-Juventus: Gattuso sceglie ancora una volta Di Lorenzo come centrale di difesa, al suo fianco c’è Manolas con Hysaj e Mario Rui come terzini. A centrocampo, Fabian vince il ballottaggio con Lobotka, Demme in cabina di regia con Zielinski a completare il reparto. In avanti confermato il tridente Callejon-Milik-Insigne. Sarri sorprende tutti e manda in campo il tridente pesante Dybala-Higuain-Ronaldo. A centrocampo c'è Matuidi e non Rabiot.

Napoli (4-3-3): Meret, Hysaj, Manolas, Di Lorenzo, Mario Rui; Fabian, Demme, Zielinski; Callejon, Milik, Insigne.

Juventus (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Dybala, Higuain, Cristiano Ronaldo