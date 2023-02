FORMAZIONI UFFICIALI - Turnover moderato, tre cambi (uno per reparto) per Spalletti: chance per Elmas!

Sono state da poco diramate le formazioni ufficiali di Sassuolo-Napoli, match valevole per la ventitreesima giornata di Serie A.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Sono state da poco diramate le formazioni ufficiali di Sassuolo-Napoli, match valevole per la ventitreesima giornata di Serie A. Luciano Spalletti attua tre cambi di formazione rispetto alle ultime gare, uno per reparto: Mathias Olivera fa rifiatare Mario Rui, Elmas gioca in mediana al posto di Zielinski e davanti a destra stavolta la spunta Politano su Lozano.