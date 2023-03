FORMAZIONI UFFICIALI - Tutto come previsto: cambia solo Olivera rispetto ad Empoli, c'è Lozano

Non ci sono novità di formazione per la sfida contro la Lazio. Come previsto rispetto alla vigilia, Spalletti conferma la squadra che ha battuto l'Empoli

TuttoNapoli.net © foto di www.imagephotoagency.it Non ci sono novità di formazione per la sfida contro la Lazio. Come previsto rispetto alla vigilia, Spalletti conferma la squadra che ha battuto l'Empoli con Olivera a sinistra come cambio sacrificato al posto dello squalificato Mario Rui. Ecco la formazione ufficiale: NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Olivera; Zielinski, Lobotka, Anguissa; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia.