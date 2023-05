Forse abbiamo capito chi sono l'americano e il giapponese che vuole ADL

Nella sua intervista per Repubblica De Laurentiis ha annunciato di voler acquistare per il Napoli un americano e un giapponese

Nella sua intervista per Repubblica De Laurentiis ha annunciato di voler acquistare per il Napoli un americano e un giapponese. Chi potrebbero essere? Per il secondo, il profilo può essere Daichi Kamada (27 anni ad agosto), centrocampista giapponese dell’Eintracht Francoforte che si svincolerà tra un mese e mezzo. Per l'americano, la suggestione potrebbe essere David del Lille, canadese, come eventuale sostituto di Osimhen qualora il nigeriano partisse oppure Pulisic del Chelsea.