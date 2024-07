Forse sappiamo per chi verranno spesi i 4mln che voleva Hermoso

Il Napoli ha smentito l'arrivo di Mario Hermoso che, da svincolato, avrebbe voluto un ingaggio da 4 milioni annui. Tanti, troppi soldi per un calciatore prossimo ai 30 anni in un ruolo al momento ricoperto da Natan e Juan Jesus. Conte è d'accordo, serve altro. Lo stesso stipendio, o comunque uno stipendio così alto, forse il Napoli lo concederà ad un altro calciatore. Non sappiamo chi, ma possiamo indovinare il ruolo.

Se Di Lorenzo verrà utilizzato da Conte come braccetto di difesa a destra, il Napoli avrà assoluto bisogno di un nuovo esterno destro, ruolo dove al momento, oltre al capitano, ci sono Mazzocchi e Zerbin. Forse è lì che il Napoli interverrà con un giocatore per caratteristiche e qualità alla Spinazzola, un esterno destro a tutta fascia, ruolo fondamentale nel gioco di Conte. Basti pensare a Lichtsteiner e Hakimi. invece Di Lorenzo non farà il difensore, allora quel ruolo sarà suo, con Rrahmani e Rafa Marin braccetti a destra. Deciderà Conte...