FOTO - Osimhen e l’indizio sui social: è sul campo nel giorno libero

Victor Osimhen ce la farà o no a recuperare per l'andata dei quarti di finale di Champions League con il Milan? Da Castel Volturno filtra ottimismo, misto a cautela, ma proprio dal centro tecnico arriva una notizia che può fa ben sperare. Oggi la giornata è libera, da programma non è previsto allenamento, ma il centravanti nigeriano è al Konami Training Center per provare ad esserci mercoledì a San Siro. E sui social pubblica uno scatto che riportiamo di seguito.