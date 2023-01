Frasi cult 2022: 3 pacchetti 10mila lire, la panda di Spalletti, il colpaccio di ADL e la pennellata di Moggi

Un anno in parole. Dodici mesi intensi, lunghi, con sentimenti che ormai si confondono, ma che riaffiorano proprio sfogliando le frasi dei protagonisti.

Un anno in parole. Dodici mesi intensi, lunghi, con sentimenti che ormai si confondono, ma che riaffiorano proprio sfogliando le frasi dei protagonisti. Parole, parole, parole. Tante, forse troppe. Spesso di rito, del tipo: "Potevamo fare di più". "Ci impegneremo al massimo". "Siamo stati puniti dagli episodi". Prontuario tipico del mondo del calcio, che in casa Napoli, con personaggi come De Laurentiis, e Spalletti subisce però importanti variazioni sul tema. In questa breve raccolta, abbiamo provato a fissare le dichiarazioni più significative di quest'anno azzurro.

CIAO SINISA - “Non c'entro un ca**o con Napoli e i napoletani, ma li sento vicini e tifo per loro. Vorrei vincesse lo scudetto”. Così parlava Sinisa Mihajlovic nel gennaio 2022. Riposa in pace.

INDOMABILE - “È l’unico calciatore al mondo a giocare con così tante placche e viti nel volto” diceva il prof. Tartaro, il chirurgo che aveva operato Osimhen, sull’incredibile recupero di Victor. Un leone.

LE MINACCE DI BONUCCI - "Non mi esulti in faccia, che cazzo fai? Ti ammazzo”. Così Leonardo Bonucci si scagliava contro il segretario generale dell'Inter Cristiano Mozzillo il 13 gennaio. Un’arroganza che non è ammissibile. Non più.

LA CURA SPALLETTI - “Non ce ne frega nulla dei numeri individuali, dobbiamo portare risultati di squadra e di gruppo alla nostra città. Noi dobbiamo fare qualcosa per ricambiare l'affetto del pubblico di Napoli per questa maglia”. Parole di Luciano Spalletti a metà gennaio, che testimoniano che nel suo primo Napoli c’era qualche egoismo di troppo.

LA RIVINCITA DI STAN - “Gattuso non mi faceva giocare, volevo andarmene. Spalletti? Non urla molto come Gattuso, mi piace come ci fa giocare e come comunica con noi” Cos’ Stan Lobotka a gennaio 2022, nel momento della sua grande rivincita.

LA FRASE DI INSIGNE - “Non è colpa mia": questa la prima parte della frase pronunciata da Lorenzo Insigne dopo il rigore segnato contro la Salernitana del gennaio 202. ”Non è colpa mia", a lasciare intendere che il suo addio sia di fatto una scelta del presidente De Laurentiis.

GLI 80 ANNI DI LORENZO - "Persona libera, giusto che pensi agli 80 anni che ha davanti”. Così chiuderla il discorso Insigne il patron Aurelio De Laurentiis.

LA CATTEDRA DI MARIO - “Se si mette quello più strutturato si perde la qualità del professore che abbiamo a sinistra, perchè Mario Rui con la palla al piede è un professore perchè non la perde mai”. L’11 febbraio Spalletti insigniva l’esterno portoghese di un titolo che ha probabilmente cambiato la percezione su Mario.

LUCIANO DIXIT - “Chi lotta può perdere. Chi non lotta ha già perso”. Una delle frasi più significative, dopo il pareggio di Cagliari, di Luciano Spalletti.

ADL BRONTOLONE - “De Laurentiis brontola sempre perchè li faccio tardi”. Così Spalletti al termine dello scorso campionato in merito alle polemiche sui cambi.

L’INIZIO DI UNA NUOVA ERA - "Kvaratskhelia è un calciatore del Napoli. Spero di aver fatto un colpaccio!”. Questo l’annuncio di Aurelio De Laurentiis il 27 aprile. In pochi gli avevano creduto. Aveva ragione lui.

CIRO DELUSO - “Mai delusi come quest'anno, fa più male dell'anno dei 91 punti”. Così Dries Mertens al termine dello scorso campionato.

QUELLI DELLA PANDA - “Ti ridiamo la Panda, basta che te ne vai” : questo il duro striscione contro Spalletti esposto al Maradona il 12 maggio 2022. Avranno cambiato idea?