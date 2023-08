Frosinone-Napoli 1-3, le pagelle: Cajuste, quanti errori! Osimhen è un mostro, Di Lorenzo fa il Kvara! Politano risponde al mercato

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Meret 6 - Non può nulla sul rigore ben calciato da Harroui. Salvato dal palo sulla punizione di Baez, ma sembrava essere sul pallone. Per il resto, pomeriggio di grandi sbadigli.

Di Lorenzo 7,5 - Il cuore del capitano non trema e sul gol del 2-1 la sua forza fisica e di volontà fa la differenza. Si carica la squadra e i compagni sulle spalle e si mette a fare il Kvara: due assist per Osimhen e il solito lavoro sporco.

Rrahmani 6,5 - Nel momento di difficoltà è molto lucido e compie un paio di giocate di spessore. Da un suo recupero parte l’azione del gol di Politano. Nella ripresa sventa alcune situazioni pericolose.

Juan Jesus 6 Leggermente opaco nella prima mezz’ora, poi l’intensità del match cala e ritrova la sua zona di confort.

Olivera 5,5 - Ha qualche difficoltà nel trovare le giuste misure e sembra a tratti uscire dal match mentalmente. Becca un giallo (che non c’è) e deve limitare la sua foga. (Dal 78’ Mario Rui sv)

Cajuste 5 - Pronti via ed è poco reattivo e approssimativo in occasione del rigore concesso al Frosinone. Una partenza che lo penalizza, mentalmente, nel corso del match. Pigro sull’offside che porta all’annullamento del gol di Raspadori. Esordio da dimenticare, ma sarà una lezione utile per il futuro. (Anguissa 6,5 Tutta la sua qualità, anche senza essere al meglio della condizione)

Lobotka 6,5 - Gelli lo segue come un’ombra, costringendolo ad abbassarsi per trovare respiro. Quando i compagni iniziano a girare, anche Stan ritrova maggiori misure e ritorna fare il solito lavoro da metronomo. (Dal 91’ Ostigard sv)

Zielinski 6 - Non il solito Piotr, forse distratto dalle tante voci sul futuro di queste settimane. La qualità non si discute, ma entra ed esce troppe volte dalla partita. Può, e farà, sicuramente meglio.

Raspadori 6,5 - Lavora molto per i compagni e mette qualità in ogni giocata. Segna un gran gol, gioia risucchiata dal Var ma resta la giocata. Da affinare l’intesa con Osimhen, ma i numeri di Jack non si discutono.

Politano 7 - Il Napoli finisce per spingere molto a destra e lui risponde presente. Si prende molte responsabilità e nel momento più difficile pesca il tiro che rimette in carreggiata i suoi. Dopo le tante voci sulla ricerca di un nuovo esterno, Matteo si candida per essere un protagonista. (Dal 78’ Elmas sv)

Osimhen 8 - Riprende da dove aveva cominciato: spacca la porta per il 2-1, è freddo sul 3-1. Fare gol è la cosa più naturale del mondo per Victor, vero fuoriclasse di questa Serie A. Con lui dalla tua parte è tutta un’altra storia. (Simeone 79 sv).