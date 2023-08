Gabri Veiga al Napoli: è fatta! Romano: ecco le cifre dell'accordo

Lo fa sapere l'esperto di mercato internazionale Fabrizio Romano: accordo raggiunto per 36mln di euro, bonus inclusi, per il talento spagnolo.

Gabri Veiga al Napoli è un'operazione ormai definita. Lo fa sapere l'esperto di mercato internazionale Fabrizio Romano: accordo raggiunto per 36mln di euro, bonus inclusi, per il talento spagnolo. Nello specifico si parla di 30mln di euro quota fissa e 6mln di bonus: ora si passa alla stesura dei documenti e poi verranno fissate le visite mediche.

"Acquisto top per la Serie A", aggiunge a corredo il giornalista come opinione personale: in effetti il Napoli ha messo le mani su un talento purissimo del calcio spagnolo, classe 2002, senza dubbio l'obiettivo numero uno del club per quanto riguarda il mercato in entrata e che ad inizio mercato sembrava già indirizzato verso le big di Premier League.

