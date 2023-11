Garcia a Sky: "Kvara out, ma non è esclusione! Modulo? Il 4-3-3 forse lo useremo anche oggi..."

La panchina di Kvaratskhelia e non solo, ai microfoni di Sky Sport ha parlato Rudi Garcia prima del match del Napoli contro l'Empoli al Maradona.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

La panchina di Kvaratskhelia e non solo, ai microfoni di Sky Sport ha parlato Rudi Garcia prima del match del Napoli contro l'Empoli al Maradona. "L'esclusione è una brutta parola, è solo per fare in modo che prenda fiato Kvara e possa fare la differenza nel secondo tempo. Servivano forze nuove, ho un differente modulo di gioco senza fare cambi. Dobbiamo fare dei gol, avere presenza nell'area di rigore e avere sia Raspadori che Simeone insieme un più per la squadra per vincere. Il 4-3-3 rimane una cosa che i giocatori sanno a memoria, lo useremo forse anche oggi ma l'importante è vincere la partita".

Sfatare anche il tabù Maradona. "Fare felici i nostri tifosi, da troppo tempo non vinciamo in casa ed è questo una motivazione in più e vogliamo fare di tutto per vincere".