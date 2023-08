Garcia a Sky: "Osimhen in Arabia? Magari a fine carriera, ma sono offerte indecenti. Chiedete a lui..."

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Dopo la vittoria contro l'Augsburg, Rudi Garcia ha parlato ai microfoni di Sky Sport. L'allenatore francese è intervenuto anche sul tema Osimhen al centro dei rumors riguardanti un assalto degli arabi:

"Osimhen? Ci sono giocatori che sono a fine carriera e allora si può capire che vanno lì. Qualunque persona nel mondo non rifiuterebbe queste offerte indecenti a volte. Però quando sei un giocatore in piena maturità, che le tue stagioni più belle arrivano, non guardi neanche questo. La stessa cosa che ti propongono oggi te la posso proporre anche tra 3-4 anni. Non sono Victor, quindi chiedete a lui. Bisogna continuare sul lato sportivo e dimenticare le sirene arabe".