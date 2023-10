Garcia accetta in silenzio le parole di ADL, ora dovrà mettere da parte la presunzione

Per il tecnico francese un ultima fiche da giocarsi, senza margine d’errore e con tutti gli occhi puntati addosso

Le carte sono scoperte, sono tutte sul tavolo. E sono inequivocabili. Garcia non era la prima scelta (e lo sapevamo già). E nemmeno la seconda. E nemmeno la terza. De Laurentiis l'ha detto chiaramente. Se Conte avesse accettato, Garcia sarebbe stato liquidato immediatamente. Sappiamo anche questo.

De Laurentiis ha commesso un errore colossale, lasciando intendere che il tempo di Rudi fosse terminato, senza avere in mano il sì di Conte. De Laurentiis e Garcia ora sono sulla stessa barca. Che perde acqua. Finiti gli alibi, serve la reazione. Siamo davvero all'ultima spiaggia per Rudi. E Aurelio non può sentirsi esente da colpe: ha sbagliato la prima scelta e pure la gestione della crisi.

Per il tecnico francese un ultima fiche da giocarsi, senza margine d’errore e con tutti gli occhi puntati addosso. Ha preso decisioni contaminate dalla presunzione, ha fatto dichiarazioni estremamente fastidiose nei confronti di una squadra che andava invece tutelata. Ora ha buttato giù le parole di De Laurentiis, senza reagire. Fosse stato così convinto del suo operato, avrebbe dovuto consegnare le dimissioni e rimettersi poi alla decisione della società, invece è stato muto, inerme, ad attendere il suo destino. Quindi, quell’area da presuntuoso che ha proposto in più occasioni, dovrà metterla da parte. Sarebbe totalmente immotivata.

