Garcia e il gesto che pochi hanno notato a fine partita

Un modo per ringraziare i tifosi per il loro sostegno ma, evidentemente, anche la squadra per averci creduto e averla almeno riacciuffata

Quando Napoli-Milan è ormai in archivio e la squadra sta facendo il classico giro di campo per salutare i vari settori del Maradona, Rudi Garcia resta a bordocampo. Osserva i calciatori da lontano e quasi li aspetta per rientrare con loro negli spogliatoi. Dopo che Kvara e compagni salutano la Curva B per dirigersi poi verso il tunnel, Garcia li applaude e per primo si avvia negli spogliatoi. Un modo per ringraziare i tifosi per il loro sostegno ma, evidentemente, anche la squadra per averci creduto e averla almeno riacciuffata. Col rimpianto di una vittoria sfiorata solo nel finale in dieci uomini.