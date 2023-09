Garcia prepara il turnover (già col Genoa): da Natan a Zanoli, chi troverà spazio

Sette partite in ventidue giorni e per questo motivo dal Genoa in poi Rudi Garcia si affiderà anche al turnover

L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive: "Di Lorenzo, per non fare nomi, viaggia ad andatura insostenibile, non si ferma mai, e Zanoli è un ’ alternativa sulla quale puntare; in mezzo alla difesa, Rrahmani e Juan Jesus sono diventati la coppia , ma Ostigard reclama spazi e Natan è un investimento - con le garanzie di Micheli - da scongelare ; a metà campo, alle spalle del terzetto elegante, c’è Elmas, che non deve aggiungere altro a ciò che ha dimostrato, e però pure Gaetano e Cajuste sperano di essere interpellati, semmai l’intuizione - non essendoci di fatto Demme - dev’essere sul ricambio naturale di Lobotka".