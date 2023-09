Garcia riparte dalle certezze, Cds: a Genova chance per Elmas da titolare

A Genova dovrebbe toccare ad Eljif Elmas scendere in campo per la prima volta da titolare.

A Genova dovrebbe toccare ad Eljif Elmas scendere in campo per la prima volta da titolare. E' quanto scrive il Corriere dello Sport raccontando che l’elongazione del muscolo soleo della gamba destra di Politano gli offre una opportunità: "Lindstrom è il suo concorrente, e ci sta, ma ora servono certezze a presa rapida ed Elmas, che con la Macedonia del Nord ci ha messo del suo nel pareggio con l’Italia e nel successo di Malta, pare abbia qualcosa in più".