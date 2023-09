Garcia sorride: oggi gruppo al completo per preparare la sfida al Genoa

La prima delle quattro soste di una stagione lunga ed estenuante sta per volgere al termine

La prima delle quattro soste di una stagione lunga ed estenuante sta per volgere al termine. Uno stop relativo perché gran parte degli organici non si fermano, hanno tanti giocatori in giro per il mondo. Il Napoli ne aveva quindici sparsi in tre dei cinque continenti e ormai sono quasi tutti rientrati o almeno nel pomeriggio saranno tutti a Castel Volturno per il penultimo allenamento prima della trasferta di Genova.

Soltanto Olivera potrebbe non farcela, avendo giocato nella notte italiana tra martedì e mercoledì con l’Uruguay contro l’Ecuador. Lindstrom, Zielinski e Lobotka sono già al lavoro ma la preparazione di Genoa-Napoli sotto il profilo tattico entrerà nel vivo oggi, con la presenza di tutti: Meret, Di Lorenzo, Raspadori, Kvaratskhelia avvistato ieri pomeriggio a Capodichino insieme ad Ostigard, Osimhen, Anguissa. Lo scrive il Corriere del Mezzogiorno.