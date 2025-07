Ultim'ora Garnacho è sul mercato: il Manchester lo esclude dalla tournée americana

Alejandro Garnacho, Jadon Sancho, Antony e Tyrell Malacia sono stati esclusi dal Manchester United per la tournée americana che sta per cominciare. Un indizio, forse, sulla volontà del club di non puntare più su di loro? Sancho, ad esempio, è molto vicino alla Juventus. Il Napoli a gennaio era pronto a offrire una cifra super per Garnacho, 21 anni, spagnolo naturalizzato argentino, poi non ci fu l'accordo con lo United.

La squadra di Ruben Amorim giocherà per la prima volta nella Premier League Summer Series che inizierà questo fine settimana contro il West Ham United. Ecco l'elenco dei convocati:

Portieri: Altay Bayindir, Tom Heaton, Dermot Mee, Will Murdock, Andre Onana.

Difensori: Diogo Dalot, Matthijs de Ligt, Patrick Chinazaekpere Dorgu, Tyler Fredricson, Ayden Heaven, Diego Leon, Lisandro Martinez, Noussair Mazraoui, Reece Munro, Luke Shaw, Leny Yoro.

Centrocampisti: Casemiro, Toby Collyer, Bruno Fernandes, Jack Fletcher, Sekou Kone, Kobbie Mainoo, Mason Mount, Manuel Ugarte.

Attaccanti: Amad, Matheus Cunha, Rasmus Hojlund, Bendito Mantato, Bryan Mbeumo, Chido Obi, Ethan Williams, Joshua Zirkzee.