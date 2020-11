Gattuso a Sky: "Subiamo pochi tiri, brucia il ko. Osimhen è forte, stia tranquillo. Insigne non al 100%, ma importante averlo"

Gennaro Gattuso, tecnico del Napoli, ha parlato ai microfoni di Sky Sport alla vigilia della sfida di Europa League contro il Rijeka: "Di Scudetto non ne parliamo noi, se ne parla fuori ma noi dobbiamo pensare a lavorare durante la settimana, a migliorare. Ci tirano pochissimo in porta e ci deve bruciare perdere partite come quelle con l'AZ o col Sassuolo. Non dobbiamo pensare a quello che dicono fuori Castel Volturno, ma a migliorare.

Col Rijeka sarà una gara difficile e Osimhen deve stare tranquillo, ha dimostrato fin da subito di essere forte. Deve essere un po' più tranquillo quando va faccia a faccia con gli avversari o quando protesta platealmente con gli arbitri. Noi non dobbiamo avere alibi, dobbiamo pensare a come migliorare e a sbagliare il meno possibile. Dobbiamo pensare a noi stessi".

Mertens? In questo momento Dries fa fatica a fare gol, ma le palle gol le ha, non è un cecchino come suo solito ma lavoriamo.

Insigne? Si sta allenando con noi, non è al 100% ma già il fatto che sia qui è importante. Lui è il nostro capitano, non è un giocatore normale, ci deve dare un qualcosa anche nei momenti di difficoltà".