Gattuso e squadra nella hall fino alle 4 di notte: così hanno deciso di terminare il ritiro

Perché si è interrotto prima il ritiro del Napoli? La risposta arriva dall'edizione odierna de Il Mattino. Il quotidiano fa sapere che dopo il ko con la Fiorentina, Gattuso è rimasto a parlare con la squadra fino alle 4 nella hall dell'hotel di Castel Volturno, dunque il gruppo e l'allenatore hanno sfiorato l'alba guardandosi negli occhi, dicendosi tutto quello che c'era da dire dopo una sconfitta inaspettata. Gattuso ha ascoltato e strigliato i calciatori, loro hanno fatto sapere al tecnico che sono contenti della sua gestione e non si aspettavano di perdere con la Fiorentina. Così, avendo affrontato ogni argomento, ieri a mezzogiorno il ritiro si è sciolto. Il ds Giuntoli è rimasto tutto il tempo accanto a Gattuso che ora ha voglia di rilanciare il Napoli. Nessuno - si legge - è tornato a parlare delle multe, anche perché quasi tutti hanno compreso che finirà in una bolla di sapone ed in ogni caso si tratta di percentuali davvero irrisorie dei rispettivi stipendi.